Зеленський: Представники росії, якщо вони захочуть бути присутніми на другому саміті, вони будуть присутні

На другому Саміті миру будуть присутні представники рф, якщо вони захочуть, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо бути готові (до проведення Саміту миру - ІФ-У) до листопада. Що стосується представників російської федерації на другому саміті - це бажання всіх держав. Вони... вважають, що таким чином може з'явиться шанс закінчення війни... І ми підготуємо план. І представники росії, якщо вони захочуть бути присутніми на другому саміті, вони будуть присутні. Інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн (країн-учасниць - ІФ-У)", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок.

Він нагадав, що в першому Глобальному саміті миру представники рф участі не брали. За словами президента, без представників росії зібрати на Саміт миру представників інших країн було нелегко.

"Зібрати країни без представників росії непросто. Втім, ми зібрали велику кількість країн, інститутів, більше ста. Я вважаю, що це було дуже важливо й успішно",- зазначив Зеленський.