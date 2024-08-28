Експерт: Підвищення тарифів УЗ на вантажні перевезення змусить підприємства згортати діяльність

Підвищення тарифів Укрзалізниці (УЗ) на вантажні перевезення змусить підприємства згортати діяльність, що неминуче відобразиться на стані української економіки. Тому перед прийняттям такого рішення потрібно прагматично зважити всі можливі наслідки.

Про це заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов, пише Апостроф з посиланням на Главком.

«Логістика — це кровоносна система будь-якої економіки. Укрзалізниці вдалося значно покращити надходження та налагодити системну роботу навіть в умовах війни, про що свідчать показники першого півріччя. Втім, в таких же складних умовах працюють й інші галузі України, які забезпечують обсяги перевезень, такі як аграрна, хімічна та металургійна промисловість. У цих умовах, якщо знову говорити про перспективу прямого чи непрямого підвищення тарифів, то це буде вкрай важко для цих галузей. Особливо враховуючи, що за окремими номенклатурами Укрзалізниця виступає монополістом у перевезеннях», - зауважив Щелкунов.

Він наголосив, що підхід має має бути чітким і прагматичним: одна галузь не може покращувати свої фінансові показники за рахунок зниження їх в інших.

«Відтак, слід чітко прораховувати кожне рішення, яке може призвести до негативних наслідків, та розглядати все з макроекономічної точки зору. На світових ринках для багатьох пунктів української експортної продукції складаються не надто сприятливі умови. Додаткові логістичні витрати можуть призвести до того, що наші підприємства стануть неконкурентоспроможними, що змусить їх згортати виробництво. Ми всі розуміємо, які це матиме наслідки для економіки України в цей важкий час. Тому перед прийняттям будь-якого системного рішення, яке впливатиме на економіку, потрібно сім разів прорахувати та відміряти, і лише потім ухвалювати його», - резюмував Щелкунов.