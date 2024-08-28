Міноборони: Облік військового майна стане простішим

Облік військового майна стане простішим. Міністерство оборони внесло зміни у три відповідні накази: №232, №300 та №440.
Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
Зазначається, що зміни у ці накази скасовують цілу низку бюрократичних норм, а частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі. Це пришвидшить внутрішні процеси, заощадить час на службу і полегшить роботу військовим.
"Нові зміни у накази Міністерства оборони надалі звільняють нас від паперової і повільної армії", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Що змінюється:
У лютому цього року були внесені перші зміни у наказ № 440. Вони дозволили вести облікові регістри та допоміжні документи в електронній формі.
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