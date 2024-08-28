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Міноборони: Облік військового майна стане простішим

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Облік військового майна стане простішим. Міністерство оборони внесло зміни у три відповідні накази: №232, №300 та №440.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що зміни у ці накази скасовують цілу низку бюрократичних норм, а частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі. Це пришвидшить внутрішні процеси, заощадить час на службу і полегшить роботу військовим.

"Нові зміни у накази Міністерства оборони надалі звільняють нас від паперової і повільної армії", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що змінюється:

  • скасовуються 16 неінформативних паперових книг і журналів. Наприклад, книги обліку руху осіб, що харчуються, чи журнал обліку мила;
  • скасовуються стелажні ярлики та штабельні картки для більшості складів;
  • атестати на харчування та майно військовослужбовців можна буде набрати на комп'ютері і роздрукувати. Раніше це були бланки суворої звітності, які писались від руки при переміщеннях військових;
  • скасовуються комісії для приймання-передачі військового майна;
  • скасовується звірка і ведення журналів результатів звірки обліку військового майна між військовими частинами і органами військового управління, що працюють у інформаційно-комунікаційних системах. Цими даними можна буде обмінюватися у цифровому вигляді.
  • дозволяється використовувати кваліфіковані електронні підписи та печатки при оформленні первинних документів та веденні обліку військового майна.

У лютому цього року були внесені перші зміни у наказ № 440. Вони дозволили вести облікові регістри та допоміжні документи в електронній формі.

Міноборони
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