Зеленський: Необхідно вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в Кабміні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем можливі кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Про це глава держави повідомив під час пресконференції.

Зеленський заявив про необхідність вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в Кабміні.

«Ми в діалозі з прем'єр-міністром. У нас багато виконувачів обов'язків. Потрібно насамперед вирішити це питання. Якщо чесно, ми сфокусовані на цьому», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що кожне міністерство повинно мати міністра – главу напряму. «Це питання потрібно просто закрити. Не може одна людина закривати багато питань, страждає її справа. Я думаю, що найближчим часом ми сконцентруємося на цьому питанні і зможемо у Верховній Раді це проголосувати», – зазначив президент.