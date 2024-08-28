Зеленський: Необхідно вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в Кабміні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем можливі кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Про це глава держави повідомив під час пресконференції.
Зеленський заявив про необхідність вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в Кабміні.
«Ми в діалозі з прем'єр-міністром. У нас багато виконувачів обов'язків. Потрібно насамперед вирішити це питання. Якщо чесно, ми сфокусовані на цьому», – сказав Зеленський.
Він наголосив, що кожне міністерство повинно мати міністра – главу напряму. «Це питання потрібно просто закрити. Не може одна людина закривати багато питань, страждає її справа. Я думаю, що найближчим часом ми сконцентруємося на цьому питанні і зможемо у Верховній Раді це проголосувати», – зазначив президент.
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