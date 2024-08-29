Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Зеленський: Відправлення дітей до шкіл є стратегічним пріоритетом

138

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість початку очного навчання для якомога більшої кількості дітей. Він доручив відправити дітей до шкіл там, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, яке він опублікував у соціальних мережах.

Зеленський розповів, що сьогодні він провів нараду з членами уряду, на якій обговорювали підготовку до нового навчального року.

"Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти до школи офлайн цього року", — сказав Зеленський.

За його словами, уряд і місцева влада мають забезпечити всі умови, необхідні для повернення дітей до очного навчання.

Зеленський підкреслив, що відправлення дітей до шкіл є стратегічним пріоритетом для збереження нормальності в Україні.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 29 августа 2024
Среда, 28 августа 2024
Вторник, 27 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023