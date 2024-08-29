Зеленський: Відправлення дітей до шкіл є стратегічним пріоритетом

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість початку очного навчання для якомога більшої кількості дітей. Він доручив відправити дітей до шкіл там, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, яке він опублікував у соціальних мережах.

Зеленський розповів, що сьогодні він провів нараду з членами уряду, на якій обговорювали підготовку до нового навчального року.

"Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти до школи офлайн цього року", — сказав Зеленський.

За його словами, уряд і місцева влада мають забезпечити всі умови, необхідні для повернення дітей до очного навчання.

Зеленський підкреслив, що відправлення дітей до шкіл є стратегічним пріоритетом для збереження нормальності в Україні.