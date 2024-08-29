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Шмигаль: Із реструктуризацією держборгу погодилися 95% власників українських євробондів

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Більшість кредиторів України схвалила пропозицію про реструктуризацію боргу, підготовлену Мінфіном та Комітетом власників єврооблігацій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Він розповів, що із реструктуризацією держборгу погодилися 95% власників українських євробондів.

«Це рішення дозволить зекономити $11,4 мільярда на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, що зміцнить наш бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону», – написав прем'єр.

У Мінфіні додали, що реструктуризація також передбачає:

  • номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України на понад 8,5 млрд доларів США;
  • зменшення боргових платежів на 22,75 млрд. доларів США до 2033 року (скорочення більш ніж на 75%);
  • збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки (додатково до 2-річного збільшення терміну обігу у 2022 році).

«Ця угода зменшить обсяг боргу України до сталого рівня, дозволить дотримуватись цілей програми МВФ та відповідати очікуванням Групи кредиторів України», – повідомили у відомстві.

Шмигаль
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