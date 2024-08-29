Шмигаль: Із реструктуризацією держборгу погодилися 95% власників українських євробондів

Більшість кредиторів України схвалила пропозицію про реструктуризацію боргу, підготовлену Мінфіном та Комітетом власників єврооблігацій.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Він розповів, що із реструктуризацією держборгу погодилися 95% власників українських євробондів.
«Це рішення дозволить зекономити $11,4 мільярда на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, що зміцнить наш бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону», – написав прем'єр.
У Мінфіні додали, що реструктуризація також передбачає:
«Ця угода зменшить обсяг боргу України до сталого рівня, дозволить дотримуватись цілей програми МВФ та відповідати очікуванням Групи кредиторів України», – повідомили у відомстві.
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