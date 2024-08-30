Дипломат: Український наступ на Курщині стер багато міфів і червоних ліній

Український посол у Німеччині Олексій Макєєв закликав Захід відкинути страх перед ескалацією конфлікту на тлі операції Збройних Сил України в Курській області росії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері радіо Deutschlandfunk, який цитує агентство DPA.
За словами Макєєва, український наступ на Курщині "значно змінив сприйняття ситуації" та "стер багато міфів і червоних ліній".
"Нам потрібно набагато більше сміливості від наших партнерів", – закликав німецький посол, підкресливши, що Україна показала всьому світу: Росію можна перемогти, "якщо усвідомити її слабкості і використати їх".
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна раніше висловив думку, що операція українських Збройних Сил у Курській області змінить хід війни та має підтримку з боку країн Заходу.
У Латвії також наголосили, що самооборона України, згідно з положеннями ООН, означає право Києва завдавати ударів по військових обʼєктах на території Росії, а тому українська операція у Курській області є елементом самозахисту.
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