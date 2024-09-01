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Зеленський: Зараз важливо завдавати ворогові максимальних втрат

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Щодоби на фронті відбувається майже 200 боїв, зараз важливо завдавати ворогові максимальних втрат і відповідати на всі російські удари, заявив президент України Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

«Сьогодні говорив із головкомом. Покровський напрямок - найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках. Майже дві сотні боїв щодоби по всьому фронту. І найважливіше зараз - завдавати окупанту максимальних втрат і відповідати на всі російські удари», - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент і головнокомандувач також обговорили операцію в Курській області. За словами глави держави, «ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витісняємо війну на російську територію».

«Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів і сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам», - наголосив Зеленський.

Зеленський
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