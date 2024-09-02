Зеленський розповів, скільки росія застосувала по Україні КАБів та ракет минулого тижня

Минулого тижня країна-агресорка росія застосувала проти України 780 керованих авіабомб та понад 160 ракет. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Лише впродовж минулого тижня росія застосувала проти наших людей понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб, 400 ударних БПЛА різних типів", - розповів він.

На думку Зеленського, цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити.

"Щоб дати повний захист та убезпечити наші міста від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді. Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів", - констатував Зеленський.