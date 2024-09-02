Шмигаль: Для України не має бути обмежень у застосуванні зброї партнерів по території рф

Для України не має бути обмежень у застосуванні зброї партнерів по території рф. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав після російської ракетної атаки по Харкову, передає УНН.

"Для України не має бути обмежень у застосуванні зброї партнерів. Україна повинна отримати змогу захищатися повною мірою та знищувати військові цілі на території ворога. Так ми захистимо й убезпечимо людей від російських атак",- написав Шмигаль.

Нагадаємо, 1 вересня росія атакувала Харків, спрямувавши на місто ракети, у тому числі "Іскандери". Відео з наслідками атаки рф на Харків опублікував президент Володимир Зеленський, закликавши світ надати Україні все необхідне для захисту та зупинення російського терору.