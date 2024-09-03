Зеленський: На сьогодні є тільки політичні кроки щодо повернення під контроль України ЗАЕС і їх не достатньо

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
«Щодо повернення нашої станції. Я вважаю, що сьогодні є тільки політичні кроки й на жаль їх не достатньо, інакше станція вже б повернулася б під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію. Поки що з точки зору поля бою, я не бачу можливостей, а ті можливості які напевно є, вони є небезпечними. Тому ми вважаємо, що все ж політично треба повертати нашу станцію», - сказав Зеленський.
Зеленський нагадав, що Гроссі має впродовж тижня відвідати ЗАЕС й після цього приїхати в Київ.
«Хто цим займається? Займається директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Останні деталі я не можу вам сказати, тому що він впродовж здається тижня повинен бути на Запорізькій станції, повинен бути в Енергодарі, повинен після цього приїхати в Київ. В мене буде з ним зустріч», - розповів Зеленський.
Президент зазначив, що йде постійно робота над тим, щоб там була ротація команд МАГАТЕ.
«Так, там російські бойовики контролюють це, але коли є представники МАГАТЕ – це більш безпечно. Принаймні ми з вами розуміємо інформацію, може не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається. Я знаю, що він має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю і наступними діями, будемо говорити», - сказав Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023