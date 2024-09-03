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МВФ починає місію щодо перегляду програми розширеного фінансування EFF

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Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

У понеділок, 2 вересня, український прем'єр обговорив початок роботи місії під час розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

«Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро», - розповів Шмигаль.

Сторони також зосередилися на питанні конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.

Шмигаль
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