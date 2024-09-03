МВФ починає місію щодо перегляду програми розширеного фінансування EFF

Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

У понеділок, 2 вересня, український прем'єр обговорив початок роботи місії під час розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

«Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро», - розповів Шмигаль.

Сторони також зосередилися на питанні конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.