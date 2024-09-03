Виконавчим віцепрезидентом ЄК з питань розширення та реконструкції України стане представник Латвії, - ЗМІ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже ухвалила перші рішення щодо портфелів для нещодавно висунутих країнами-членами ЄС кандидатів у єврокомісари.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Welt від джерел у Брюсселі.

Очікується, що фон дер Ляєн оголосить загальний пакет для нового керівництва Єврокомісії найпізніше до кінця цього тижня. Але одне вже відомо точно: окрім призначеного високого представника ЄС із закордонних справ, президентка ЄК матиме ще чотирьох виконавчих віцепрезидентів, які працюватимуть разом з нею.

Також будуть ще два комісари ЄС, які будуть безпосередньо підпорядковані фон дер Ляйєн через важливість їхніх досьє.

Попередній рівень віцепрезидентів (наразі це чотири комісари ЄС) буде скасовано.

Згідно з побажаннями фон дер Ляєн, представник Латвії Валдіс Домбровскіс буде призначений виконавчим віцепрезидентом з питань "розширення та реконструкції України".

Політикиня-соціалістка Тереза Рібера Родрігес, яка раніше була міністром з питань екологічного переходу в уряді Іспанії, відповідатиме за тему "переходу" як виконавчий віцепрезидент. Вона відповідатиме за законодавчі пропозиції щодо трансформації в соціальній, цифровій та екологічній сферах в рамках повноважень Комісії.

Ліберальний французький політик Тьєррі Бретон відповідатиме за теми "промисловості та стратегічної автономії".

Очікується, що новим комісаром ЄС з питань торгівлі стане голландець Вопке Хукстра, а комісаром ЄС з питань енергетики має стати нинішній міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела.

Крім того, вперше правий популіст Раффаеле Фітто, який належить до партії "Брати Італії" прем'єр-міністра Італії Джорджіа Мелоні, отримає високу посаду в Єврокомісії. Фітто стане виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії і відповідатиме за економіку та допомогу у відновленні після пандемії на суму понад 700 мільярдів євро.

Два питання, які, ймовірно, матимуть найбільше політичне значення в найближчі роки, будуть безпосередньо пов'язані з президентом Єврокомісії: словак Маріо Шефчович відповідатиме за скорочення бюрократії та міжінституційні питання, поляк Пйотр Серафін – за бюджетні питання.

Фон дер Ляєн хоче зробити дерегуляцію одним з ключових питань своєї роботи на найближчі роки. Серафін, своєю чергою, повинен буде очолити переговори про новий семирічний бюджет ЄС – акт балансування, оскільки Брюссель вимагає все більше грошей перед обличчям нових викликів, але країни-члени не хочуть витрачати більше.

Всі кандидати мають бути заслухані та затверджені Європарламентом восени.