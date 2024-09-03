Президентка ЄК: росія намагається розбурхувати старі конфлікти на Банканах

росія, попри те, що країни Західних Балкан обрали європейський шлях розвитку, намагається розбурхувати старі конфлікти у регіоні. Про це у понедліок, 2 вересня, сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на відкритті Безпекового форуму в місті Блед у Словенії.

Вона нагадала, що історично Західні Балкани часто перебували на межі між Сходом та Заходом, між Північчю та Півднем, але нове покоління обрало курс на Європу. Втім, на її думку, чинне російське керівництво "відмовляється прийняти реальність" і живе у минулому.

"Кремль намагається розбурхувати старі конфлікти, сіяти розбрат - всередині Західних Балкан, а також між західними Балканами та рештою Європи", - наголосила фон дер Ляєн.

Водночас, як підкреслила президентка Єврокомісії, країни регіону продовжують впроваджують ключові реформи та рухаються до подальшої інтеграції.

"Наша політична воля до ще швидшої інтеграції цього регіону йде поряд із твердим переконанням, що Європейський Союз є спільнотою демократій. Будь-які компроміси з нашими демократичними принципами могли б бути фатальними для досягнення наших цілей. Як країни-члени ЄС, так і країни в регіоні Західних Балкан, поставатимуть перед жорстким вибором. Двосторонні суперечності мають знайти рішення. Інтеграція в ЄС залежатиме від урядів, яким доведеться робити важкі й часом непопулярні рішення", - підкреслила президентка Єврокомісії.