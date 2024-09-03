Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Міноборони: В Україні запрацював перший підземний військовий госпіталь

134

В Україні запрацював перший підземний військовий госпіталь, у якому зможуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодня. Як повідомили в Міноборони, це перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ.

За даними відомства, госпіталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.

Завдяки сучасному медичному обладнанню, включно з операційними блоками та реанімаційними відділеннями, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби.

Проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.

«Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру і дасть змогу ефективніше підтримувати захисників на передовій», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра, такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій вони мають забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям.

Міноборони
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 3 сентября 2024
Понедельник, 2 сентября 2024
Воскресенье, 1 сентября 2024
Суббота, 31 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023