Міноборони: В Україні запрацював перший підземний військовий госпіталь

В Україні запрацював перший підземний військовий госпіталь, у якому зможуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодня. Як повідомили в Міноборони, це перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ.
За даними відомства, госпіталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.
Завдяки сучасному медичному обладнанню, включно з операційними блоками та реанімаційними відділеннями, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби.
Проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.
«Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру і дасть змогу ефективніше підтримувати захисників на передовій», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.
За словами міністра, такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій вони мають забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям.
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