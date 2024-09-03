Міноборони: В Україні запрацював перший підземний військовий госпіталь

В Україні запрацював перший підземний військовий госпіталь, у якому зможуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодня. Як повідомили в Міноборони, це перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ.

За даними відомства, госпіталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.

Завдяки сучасному медичному обладнанню, включно з операційними блоками та реанімаційними відділеннями, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби.

Проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.

«Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру і дасть змогу ефективніше підтримувати захисників на передовій», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністра, такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій вони мають забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям.