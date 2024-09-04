Зеленський відповів на петицію щодо стовідсоткового бронювання працівників ДСНС

Глава держави Володимир Зеленський розглянув прохання забронювати всі 100% працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відповідна петиція зібрала більш ніж потрібно для розгляду голосів - понад 27 тисяч.
Про це повідомляється на порталі Офісу президента.
Йдеться про петицію, опубліковану 2 червня, в якій авторка просила забронювати від мобілізації весь особовий склад Держслужби з надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та решту співробітників цивільного захисту.
Президент у відповіді повідомив, що щоденна праця надзвичайників стала особливо небезпечною через постійні російські обстріли та необхідність здійснювати гуманітарне розмінування, проте вважає, що питання мобілізації працівників ДСНС вимагає "зваженого підходу" до використання спроможностей як за призначенням, так і з метою оборони країни.
"Водночас повідомляю, що на сьогодні міністром оборони України на підставі звернення міністра внутрішніх справ України прийнято рішення про бронювання 90 відсотків військовозобов'язаних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - додав Володимир Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023