Зеленський відповів на петицію щодо стовідсоткового бронювання працівників ДСНС

Глава держави Володимир Зеленський розглянув прохання забронювати всі 100% працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відповідна петиція зібрала більш ніж потрібно для розгляду голосів - понад 27 тисяч.

Про це повідомляється на порталі Офісу президента.

Йдеться про петицію, опубліковану 2 червня, в якій авторка просила забронювати від мобілізації весь особовий склад Держслужби з надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та решту співробітників цивільного захисту.

Президент у відповіді повідомив, що щоденна праця надзвичайників стала особливо небезпечною через постійні російські обстріли та необхідність здійснювати гуманітарне розмінування, проте вважає, що питання мобілізації працівників ДСНС вимагає "зваженого підходу" до використання спроможностей як за призначенням, так і з метою оборони країни.

"Водночас повідомляю, що на сьогодні міністром оборони України на підставі звернення міністра внутрішніх справ України прийнято рішення про бронювання 90 відсотків військовозобов'язаних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - додав Володимир Зеленський.