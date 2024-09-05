Міноборони: Уклали перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через UNITED24

Агенція оборонних закупівель Міноборони України уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24. Мова про постачання на суму 47 млн грн.
Про це повідомили в Міноборони.
"Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії... Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
У травні 2024 року уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через UNITED24, нагадали у відомстві.
Кошти за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися агенціям для здійснення оборонних закупівель.
Довідка. Фандрейзингова платформа UNITED24, створена з ініціативи президента України, спрямована на об'єднання зусиль міжнародної спільноти для підтримки України в її боротьбі за незалежність та суверенітет.
Завдяки цій платформі люди з усього світу можуть зробити свій внесок на підтримку України та її Сил оборони. За 28 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 678 млн доларів.
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