Президент Володимир Зеленський назвав чотири країни, від яких залежить перемога України.
Під час спільної з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом заяви для ЗМІ глава держави підкреслив, що це США, Велика Британія, Франція та Німеччина.
"На сьогодні тільки ці чотири країни або надають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка нам може допомогти виштовхнути рф з нашої території та зберегти життя цивільних людей у всіх містах: Полтаві, Львові, Харкові, Києві, Дніпрі, Кривому Розі. Щодня ми втрачаємо людей. І саме від цих чотирьох держав залежить наша сила в вирішенні цих проблем", - сказав Зеленський.
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