У НБУ розповіли, скільки заробила Україна від розміщення облігацій на аукціонах

За даними Депозитарію Нацбанку, упродовж восьми місяців 2024 року Кабмін залучив від розміщення облігацій на аукціонах майже 319 млрд грн в еквіваленті.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Зокрема, отримали 232 959,1 млн грн, 1 456,6 млн дол. та 670,8 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямували майже 134 млрд грн, 1,1 млрд дол. та 841,2 млн євро.

Протягом січня – серпня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 105,2 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в серпні – на 9,1 млрд грн в еквіваленті.

Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень – серпень становить 135% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 серпня 2024 року Кабмін на первинних аукціонах залучив майже 1,1 трлн грн в еквіваленті. За цей період на погашення за ОВДП спрямували 563,3 млрд грн.