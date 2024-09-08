У Міноборони розповіли про нові правила отримання компенсації за піднайом житла військовослужбовцям

Кабмін затвердив норми, згідно з якими при отриманні компенсації на піднайом житла військовослужбовцям не потрібно буде надавати інформацію з Держреєстру речових прав на нерухоме майно та копії довідок про реєстрацію місця проживання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони, наголошуючи, що обов’язок збирати окремі документи перекладено з військовослужбовців на їхніх командирів.

Також зміни врегульовують питання виплати грошової компенсації у разі руйнування або пошкодження житла військовослужбовців внаслідок бойових дій.

У Міноборони повідомили, що скоротили кількість довідок і захистили права військовослужбовців, зокрема тих, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії РФ. Тепер оформити грошову компенсацію за піднайом житла стане простіше, а скористатися цим правом зможуть більше захисників.

Відповідні норми встановлюються Постановою «Про внесення змін до Порядку грошової компенсації військовослужбовцям Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень», яку було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів.

«Інформацію про право власності на нерухоме майно відтепер буде перевіряти командир військової частини або керівник підрозділу, органу, закладу чи установи, уповноважений приймати рішення щодо її виплати», - пояснюють у Міноборони.

Разом із тим захищаються від зловживань інтереси держави, зазначають у військовому відомстві. Зокрема, якщо виплати здійснювалися внаслідок введення військового керівництва в оману, встановлено механізм їх повернення до бюджету. Особі надається час для добровільного відшкодування коштів, а у разі незгоди – спір вирішуватиметься в суді.