НБУ: Станом на 1 вересня міжнародні резерви України збільшились на 13,7%

За підсумками серпня міжнародні резерви України збільшились на 13,7% і станом на 1 вересня становили 42,3 млрд доларів.
Про це повідомив Національний банк.
"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – пояснив регулятор.
У НБУ нагадали, що у серпні на валютні рахунки уряду надійшло 8,5 млрд доларів. З цієї суми: понад 4,5 млрд доларів – від ЄС в межах інструменту Ukraine Facility, а також майже 3,9 млрд доларів – від Світового банку.
При цьому чистий продаж валюти на міжбанку склав майже 2,7 млрд доларів, зменшившись порівняно з липнем на 18,4%.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 724,1 млн доларів, з яких:
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 392,4 млн доларів.
Також у серпні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 443 млн доларів.
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