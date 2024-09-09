Федоров: Україна відкриває ринок вибухових речовин та детонаторів

Уряд України ухвалив рішення, яке відкриває вітчизняний ринок вибухових речовин та детонаторів. Це дозволить значно прискорити і масштабувати виробництво українських боєприпасів, які наразі залежать від імпорту.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він додав, що ця ініціатива спрямована на використання власного потенціалу для розвитку цієї критично важливої сфери.
За його словами, до цього моменту, процес отримання дозволів та ліцензій для виробництва вибухових речовин був складним і затягнутим. Оформлення документів могло займати від 12 до 18 місяців.
Міністр пояснив, що лише ліцензія на управління відходами отримувалася протягом пів року, а ще три місяці йшло на дозвіл на здійснення операцій з відходами. Загалом виробники були змушені проходити через понад десять різних бюрократичних етапів.
З новою урядовою постановою ці процеси будуть значно спрощені. Тепер час на оформлення документів скоротиться до одного місяця. Це дозволить компаніям швидше запускати виробництво та задовольняти потреби Збройних Сил України.
Федоров також зазначив, що схожі рішення щодо відкриття ринків раніше були успішно впроваджені для виробництва дронів, роботизованих систем, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів, що вже дало позитивні результати на полі бою. Тепер аналогічний шлях проходять і вибухові речовини.
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