Трамп: Коли у путіна барель по 100 доларів – війна працює. путін не зможе воювати з нафтою по $40

Кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що росія не зможе продовжувати війну проти України при ціні на нафту 40 доларів за барель.
Виступ Трампа у Нью-Йоркському економічному клубі цитує заяву кандидата у президенти США видання The Singju Post.
За його словами, значне зниження ціни на енергоносії - це єдине, що може зупинити російського диктатора.
"Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте", – сказав Трамп.
Як наголосив Трамп, його план полягає в тому, щоб знизити ціни на енергоносії вдвічі або більше протягом 12 місяців після вступу на посаду.
"Коли у путіна барель по 100 доларів – війна працює. путін не зможе воювати з нафтою по $40", – зазначив Трамп.
Наразі барель сирої російської нафти Urals коштує близько 70 доларів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023