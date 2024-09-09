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Трамп: Коли у путіна барель по 100 доларів – війна працює. путін не зможе воювати з нафтою по $40

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Кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що росія не зможе продовжувати війну проти України при ціні на нафту 40 доларів за барель.

Виступ Трампа у Нью-Йоркському економічному клубі цитує заяву кандидата у президенти США видання The Singju Post.

За його словами, значне зниження ціни на енергоносії - це єдине, що може зупинити російського диктатора.

"Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте", – сказав Трамп.

Як наголосив Трамп, його план полягає в тому, щоб знизити ціни на енергоносії вдвічі або більше протягом 12 місяців після вступу на посаду.

"Коли у путіна барель по 100 доларів – війна працює. путін не зможе воювати з нафтою по $40", – зазначив Трамп.

Наразі барель сирої російської нафти Urals коштує близько 70 доларів.

Трамп
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