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Аналітики: Українські садівники змушені знижувати ціни на яблука через низький попит

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Українські садівники змушені знижувати ціни на яблука осінніх сортів через низький попит та збільшення пропозиції. Ця тенденція спостерігається на ринку вже третій тиждень поспіль.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Наразі якісні сортові яблука продаються за ціною 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), що на 15% нижче, ніж минулого тижня.

Оскільки яблука осінніх сортів не підлягають тривалому зберіганню, садівники намагаються продати їх якомога швидше, що й призводить до подальшого зниження цін.

Аналітики зазначають, що ціни на яблука вже майже досягли рівня аналогічного періоду минулого року.

Додамо, що раніше аналітики повідомляли, що урожай яблук в Україні буде нижчим за минулорічний через несприятливі погодні умови навесні та влітку цього року. Тому ціни на яблука у новому сезоні залишаться високими.

На початку серпня експерти думали, що урожай яблук у ключових 20 країнах ЄС у 2024 році не тільки впаде на 11% у порівнянні з і так низьким рівнем виробництва попереднього року (10,2 млн тонн проти 11,5 млн тонн), але й буде на 14% меншим за середній показник за останні три роки, що значно вплине на ціни.

яблука
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