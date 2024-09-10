НБУ: Не плануємо встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів

Національний банк не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Про це повідомляє НБУ.

"Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ", – зазначає пресслужба регулятора.

У Нацбанку додають, що сьогодні медіа та телеграм-канали поширили неправдиву інформацію про те, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть".

"Ця інформація не відповідає дійсності", – наголосили в НБУ.