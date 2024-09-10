Федоров: В Україні можна офіційно одружитися онлайн через додаток «Дія»

Міністерство цифрової трансформації спільно з Мін'юстом запустило функцію одруження онлайн через додаток «Дія».

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

Він розповів, що тепер усі охочі зможуть пройти повний цикл реєстрації шлюбу онлайн – від подання заяви до отримання свідоцтва. Пари, серед іншого, зможуть приєднатися до діджитал-церемонії з реєстратором із будь-якого місця. Крім того, прямо в додатку можна буде змінити прізвище або взяти подвійне.

«Завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами», – пояснив Федоров.

Він додав, що весь процес весілля триватиме близько 30 хвилин. Свідоцтво про шлюб у такому разі одразу з'явиться у «Дії», а паперову версію надішлють поштою.

Федоров також заявив, що шлюб онлайн - «це лише початок», і скоро в додатку з'являться інші послуги.