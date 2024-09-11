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СМПУ: У 2024 році відбулося зростання обсягів зовнішньої торгівлі молочними продуктами

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За січень-серпень 2024 року відбулося зростання обсягів зовнішньої торгівлі молочними продуктами (МП) до $307 млн, що на 7,9% перевищує відповідний показник минулого року ($285 млн).

Про це повідомляє Спілка молочних підприємств України (СМПУ).
https://delo.ua/agro/import-molocnix-produktiv-v-ukrayinu-perevishhiv-eksport-na-24-analiz-rinku-436207/

Проте, негативне сальдо у торгівлі молочними продуктами збільшилось і досягло -$32,6 млн, що на $1,4 млн більше, ніж торік (-$31,2 млн).

Обсяг експорту молочних продуктів у січні-серпні 2024 року становив $137,3 млн, що на 8,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року ($126,7 млн).

Основні тенденції:

  • Кисломолочні продукти: зростання на 27% у натуральному виразі та на 32% у вартісному,
  • Молочна сироватка: зростання на 43% у натуральному виразі та на 38% у вартісному,
  • Сири всіх видів: зростання на 40% у натуральному виразі та на 31% у вартісному.

Водночас експорт масла та молочних жирів (ТП 0405) знизився на 25% у натуральному виразі. Проте зниження у вартісному вираженні було лише 9% через зростання цін на ці продукти у 2024 році.

Обсяги імпорту у січні-серпні 2024 року досягли $170 млн, що на 7,6% більше, ніж у січні-серпні 2023 року ($158 млн).

Динаміка імпорту:

  • Масло та молочні жири: імпорт зріс у 2,3 рази в натуральному виразі та у 2 рази в грошовому вираженні,
  • Сири: зростання імпорту на 8% у натуральному виразі,
  • Однак спостерігається суттєве зниження імпорту інших продуктів,
  • Молоко та вершки не згущені: зниження у 3,3 рази,
  • Молочна сироватка: зниження на 28%,
  • Кисломолочні продукти: зниження на 16%.

Зазначається, що хоча експорт молочних продуктів України продовжує зростати, імпорт все ще значно перевищує обсяги експорту – на 24%. Це свідчить про залежність внутрішнього ринку від зовнішніх постачань, особливо у категорії молочних жирів та сирів.

Додамо, що в серпні у супермаркетах зросли роздрібні ціни на молоко, кефір, йогурти, вершкове масло та сири. Причина здорожчання - спека та відключення світла.

молочні продукти
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