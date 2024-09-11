СМПУ: У 2024 році відбулося зростання обсягів зовнішньої торгівлі молочними продуктами

За січень-серпень 2024 року відбулося зростання обсягів зовнішньої торгівлі молочними продуктами (МП) до $307 млн, що на 7,9% перевищує відповідний показник минулого року ($285 млн).
Про це повідомляє Спілка молочних підприємств України (СМПУ).
https://delo.ua/agro/import-molocnix-produktiv-v-ukrayinu-perevishhiv-eksport-na-24-analiz-rinku-436207/
Проте, негативне сальдо у торгівлі молочними продуктами збільшилось і досягло -$32,6 млн, що на $1,4 млн більше, ніж торік (-$31,2 млн).
Обсяг експорту молочних продуктів у січні-серпні 2024 року становив $137,3 млн, що на 8,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року ($126,7 млн).
Основні тенденції:
Водночас експорт масла та молочних жирів (ТП 0405) знизився на 25% у натуральному виразі. Проте зниження у вартісному вираженні було лише 9% через зростання цін на ці продукти у 2024 році.
Обсяги імпорту у січні-серпні 2024 року досягли $170 млн, що на 7,6% більше, ніж у січні-серпні 2023 року ($158 млн).
Динаміка імпорту:
Зазначається, що хоча експорт молочних продуктів України продовжує зростати, імпорт все ще значно перевищує обсяги експорту – на 24%. Це свідчить про залежність внутрішнього ринку від зовнішніх постачань, особливо у категорії молочних жирів та сирів.
Додамо, що в серпні у супермаркетах зросли роздрібні ціни на молоко, кефір, йогурти, вершкове масло та сири. Причина здорожчання - спека та відключення світла.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023