Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Шмигаль: Фінансування одного військового для бюджету вартує 1,2 млн грн

80

Цьогорічний бюджет потребує додаткових 500 млрд грн на армію. Під час планування бюджету на 2024 рік разом з МВФ, враховувався прогноз, що війна триватиме до літа 2024 року.

Через це бюджет передбачав значні витрати на військові потреби, але мобілізація та заповнення вакансій у ЗСУ вимагають додаткового фінансування.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

«Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є», – зазначив голова уряду.

Нині ЗСУ потребують більшого фінансування, оскільки триває мобілізація та дозаповнення вакансій у війську.

Глава уряду нагадав, що фінансування одного військового для бюджету вартує 1,2 млн грн.

«Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил. Цифра в 500 млрд, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен нашим ЗСУ до кінця цього року для того, щоб профінансувати», – сказав Шмигаль.

Очільник уряду розповів, що реалії враховуватимуть у плануванні бюджету на 2025 рік. Над цим Україна вже працює з МВФ – місія Міжнародного валютного фонду нині перебуває в Україні офлайн.

Шмигаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 11 сентября 2024
Вторник, 10 сентября 2024
Понедельник, 9 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023