Шмигаль: Фінансування одного військового для бюджету вартує 1,2 млн грн

Цьогорічний бюджет потребує додаткових 500 млрд грн на армію. Під час планування бюджету на 2024 рік разом з МВФ, враховувався прогноз, що війна триватиме до літа 2024 року.
Через це бюджет передбачав значні витрати на військові потреби, але мобілізація та заповнення вакансій у ЗСУ вимагають додаткового фінансування.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.
«Коли ми планували бюджет 2024 року спільно з МВФ, одним із прогнозів партнерів було, що війна триватиме до літа 2024 року. Відповідно, в бюджеті були заплановані військові витрати ось такими, які вони зараз є», – зазначив голова уряду.
Нині ЗСУ потребують більшого фінансування, оскільки триває мобілізація та дозаповнення вакансій у війську.
Глава уряду нагадав, що фінансування одного військового для бюджету вартує 1,2 млн грн.
«Відповідно, коли ми добираємо людей, ми маємо збільшувати бюджет наших Збройних сил. Цифра в 500 млрд, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен нашим ЗСУ до кінця цього року для того, щоб профінансувати», – сказав Шмигаль.
Очільник уряду розповів, що реалії враховуватимуть у плануванні бюджету на 2025 рік. Над цим Україна вже працює з МВФ – місія Міжнародного валютного фонду нині перебуває в Україні офлайн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023