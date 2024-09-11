Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: На кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою - неминуче буде відповідь

103

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді від Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки України. Наразі пріоритет України - це абсолютний мир.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, під час доповідей ГУР та Служби зовнішньої розвідки було детально обговорено питання наявних для України можливостей, а також загроз.

"Ми бачимо - які кроки планують в москві, ми будемо діяти відповідно - саме так жорстко, як це треба заради України. І хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось допомагати путіну, ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати", - заявив президент.

Він зауважив, що зараз абсолютний пріоритет України - це справедливий мир.

"На кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою - неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу - як би це не було нам складно", - підкреслив він.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 11 сентября 2024
Вторник, 10 сентября 2024
Понедельник, 9 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023