Зеленський: На кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою - неминуче буде відповідь

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді від Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки України. Наразі пріоритет України - це абсолютний мир.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
За словами Зеленського, під час доповідей ГУР та Служби зовнішньої розвідки було детально обговорено питання наявних для України можливостей, а також загроз.
"Ми бачимо - які кроки планують в москві, ми будемо діяти відповідно - саме так жорстко, як це треба заради України. І хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось допомагати путіну, ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати", - заявив президент.
Він зауважив, що зараз абсолютний пріоритет України - це справедливий мир.
"На кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою - неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу - як би це не було нам складно", - підкреслив він.
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