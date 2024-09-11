"Воюй або працюй": Кабмін готується внести зміни в принцип роботи бронювання від мобілізації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів готується внести зміни в принцип роботи бронювання від мобілізації. В уряді хочуть, щоб воно працювало за принципом "воюй або працюй".

Відповідну заяву Шмигаль зробив на пресконференції в Києві, його слова наводить "Радіо Свобода".

Шмигаль зазначив, що зміни в принципах роботи бронювання не стануть чимось сенсаційним. Зміни вноситимуться до вже наявних постанов уряду.

Він додав, що Кабмін проводить консультації з військовими перед запровадженням нових правил бронювання. Це дає змогу зробити цей процес справедливим.

"Мають бути дуже справедливі, прозорі, зрозумілі правила бронювання і відповідь, чому заброньований той чи інший працівник на тій, чи іншій посаді, чому він не йде воювати", — сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що не має бути такого, що хтось відкупився від свого конституційного обов’язку.

"Це ключовий принцип, це червона лінія", — зазначив він.

Глава уряду також заявив про необхідність відійти від формулювання "економічне бронювання", оскільки воно не зовсім правильне.

За його словами, необхідно знайти розуміння того, як правильно підтримувати економіку країни і як правильно виводити з тіні тих, хто продовжує отримувати зарплату в конвертах.

Тому, додав Шмигаль, уряд працює в напрямі вдосконалення нинішнього підходу за принципом "воюй або працюй", намагаючись знайти шляхи вирішення наявних проблем.