"Воюй або працюй": Кабмін готується внести зміни в принцип роботи бронювання від мобілізації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів готується внести зміни в принцип роботи бронювання від мобілізації. В уряді хочуть, щоб воно працювало за принципом "воюй або працюй".
Відповідну заяву Шмигаль зробив на пресконференції в Києві, його слова наводить "Радіо Свобода".
Шмигаль зазначив, що зміни в принципах роботи бронювання не стануть чимось сенсаційним. Зміни вноситимуться до вже наявних постанов уряду.
Він додав, що Кабмін проводить консультації з військовими перед запровадженням нових правил бронювання. Це дає змогу зробити цей процес справедливим.
"Мають бути дуже справедливі, прозорі, зрозумілі правила бронювання і відповідь, чому заброньований той чи інший працівник на тій, чи іншій посаді, чому він не йде воювати", — сказав прем’єр-міністр.
Шмигаль наголосив, що не має бути такого, що хтось відкупився від свого конституційного обов’язку.
"Це ключовий принцип, це червона лінія", — зазначив він.
Глава уряду також заявив про необхідність відійти від формулювання "економічне бронювання", оскільки воно не зовсім правильне.
За його словами, необхідно знайти розуміння того, як правильно підтримувати економіку країни і як правильно виводити з тіні тих, хто продовжує отримувати зарплату в конвертах.
Тому, додав Шмигаль, уряд працює в напрямі вдосконалення нинішнього підходу за принципом "воюй або працюй", намагаючись знайти шляхи вирішення наявних проблем.
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