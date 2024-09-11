Шмигаль: виробництво зброї в Україні значно зросло

Минулого року виробництво зброї в Україні зросло втричі. А за перші вісім місяців 2024-го виробництво зросло вдвічі, порівняно з минулим роком. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, повідомляє Gazeta.ua.

"Ми прогресуємо, виробництво дронів продовжує зростати. Ми створили ринок дронів, відкривши можливості для бізнесу, підприємств. Крім цього, цього року приділили увагу і створили ринок озброєння дронів - власних боєприпасів", - сказав прем'єр.

"Один плюс мільйонів зброї законтрактовано вже в цьому році, тобто понад один мільйон", - додав Шмигаль.

Глава уряду сказав про зростання власного виробництва снарядів.

"Не лише боєприпасів для дронів, але також ми працюємо над виробництвом власних боєприпасів для артилерії. Це найбільш дефіцитна позиція, яку ми шукаємо разом із партнерами по всьому світу", - заявив прем'єр.

"Ми будемо продовжувати розвивати напрямок, коли українське виробництво отримує кошти партнерів, партнери купують українську зброю українського виробництва для української армії. Ми забезпечуємо паралельно ремонт, обслуговування такої техніки. Це набагато вигідніше і надійніше для наших військових", - сказав Шмигаль.

Зі слів прем'єра, український оборонно-промисловий комплекс активно співпрацює з американськими, британськими і європейськими компаніями зі створення спільних підприємств.

"Нові іноземні підприємства в оборонно-промисловому комплексі утворюються, їх стає більше. Реально це вже десятки. Це американські, європейські, британські та інші компанії з усього світу, з якими зараз уже йде активна співпраця. Не лише на основі спільних контрактів, але на основі спільних підприємств по виробництву в Україні, так і по виробництву у сусідніх країнах, на основі також створення спільних з українцями підприємств. Ключове завдання сьогодні - шукати ресурси", - заявив Шмигаль.

Особлива увага приділяється розробці власних далекобійних систем, сказав прем'єр.

"У сфері військового співробітництва наша мета - вийти на рівень, коли в Україні локалізовано виробництво великої кількості різноманітної техніки, номенклатури - від патронів до снарядів, до батарей", - сказав глава уряду.