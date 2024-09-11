Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Шмигаль: виробництво зброї в Україні значно зросло

127

Минулого року виробництво зброї в Україні зросло втричі. А за перші вісім місяців 2024-го виробництво зросло вдвічі, порівняно з минулим роком. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, повідомляє Gazeta.ua.

"Ми прогресуємо, виробництво дронів продовжує зростати. Ми створили ринок дронів, відкривши можливості для бізнесу, підприємств. Крім цього, цього року приділили увагу і створили ринок озброєння дронів - власних боєприпасів", - сказав прем'єр.

"Один плюс мільйонів зброї законтрактовано вже в цьому році, тобто понад один мільйон", - додав Шмигаль.

Глава уряду сказав про зростання власного виробництва снарядів.

"Не лише боєприпасів для дронів, але також ми працюємо над виробництвом власних боєприпасів для артилерії. Це найбільш дефіцитна позиція, яку ми шукаємо разом із партнерами по всьому світу", - заявив прем'єр.

"Ми будемо продовжувати розвивати напрямок, коли українське виробництво отримує кошти партнерів, партнери купують українську зброю українського виробництва для української армії. Ми забезпечуємо паралельно ремонт, обслуговування такої техніки. Це набагато вигідніше і надійніше для наших військових", - сказав Шмигаль.

Зі слів прем'єра, український оборонно-промисловий комплекс активно співпрацює з американськими, британськими і європейськими компаніями зі створення спільних підприємств.

"Нові іноземні підприємства в оборонно-промисловому комплексі утворюються, їх стає більше. Реально це вже десятки. Це американські, європейські, британські та інші компанії з усього світу, з якими зараз уже йде активна співпраця. Не лише на основі спільних контрактів, але на основі спільних підприємств по виробництву в Україні, так і по виробництву у сусідніх країнах, на основі також створення спільних з українцями підприємств. Ключове завдання сьогодні - шукати ресурси", - заявив Шмигаль.

Особлива увага приділяється розробці власних далекобійних систем, сказав прем'єр.

"У сфері військового співробітництва наша мета - вийти на рівень, коли в Україні локалізовано виробництво великої кількості різноманітної техніки, номенклатури - від патронів до снарядів, до батарей", - сказав глава уряду.

Шмигаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 11 сентября 2024
Вторник, 10 сентября 2024
Понедельник, 9 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023