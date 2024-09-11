Голова уряду: Наступну індексацію пенсій варто очікувати в березні 2025 року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наступна індексація пенсій має відбутися у березні 2025 року.
Про це Шмигаль розповів на пресконференції.
Він нагадав, що попередні рази індексації пенсій відбулися у березні 2023 та 2024 років. Наступну індексацію варто очікувати в березні 2025 року:
"Завдяки фінансовій стійкості, якої вдалося досягти, ми зберегли всі спеціальні виплати – пенсії та субсидії виплачуються. Так буде продовжуватися, це велика робота, вона відбувається щодня. Всі індексації були проведені у березні 2023, у березні 2024-го і будуть проведені у березні 2025 року".
Голова українського уряду також вказав, що інфляція в країні залишається помірною:
"В економічній площині є речі, які я хотів би відмітити. Інфляція лишається помірною – 5,4% у липні. Економіка помірно відновлюється – 3,7% зростання ВВП у другому кварталі цього року".
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