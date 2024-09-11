Шмигаль: Україна має бути готовою до вступу в ЄС не пізніше кінця 2025 року

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що метою України є бути готовою до вступу в Євросоюз не пізніше кінця 2025 року.
Про це він сказав під час пресконференції.
«Але загалом стратегічно ми розуміємо, що наш вступ до Євросоюзу має бути невід’ємною частиною справедливого миру. Це наша стратегічна мета», – розповів Шмигаль.
Він додав, що цьому передуватиме титанічна робота. Зокрема, треба привести законодавство України, усі підзаконні акти – це десятки тисяч документів – відповідно до директив і правил ЄС.
«Власне, у цьому полягає великий обсяг технічної роботи. Політичне рішення у нас залишається одне – це рішення країн – членів Євросоюзу про прийняття України в члени ЄС. Цьому передує велика технічна робота, яка не передбачає яскравих політичних заяв, але відбувається щоденна невтомна тиха праця», – сказав він.
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