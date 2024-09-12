Хоменко: По деяких українських енергетичних об’єктах росіяни завдали ударів понад 40 разів

В Україні є об’єкти енергетики по яких росія завдавала ударів понад 40 разів. Про це повідомив перший заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко під час конференції високого рівня "Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за атаки на цивільні об’єкти", повідомляє кореспондент УНН.
«З початку повномасштабного вторгнення рф завдала понад тисячу ударів по більше ніж 200 енергетичних об’єктів України. Жоден регіон України не уникнув нападу на енергетичну структуру. При цьому є деякі енергетичні об’єкти удари по яких завдавалися більше як 40 разів. По понад десятках об’єктів удари застосовувалися десятки разів», - розповів Хоменко.
За його словами, українській енергосистемі завдано збитків на суму понад мільярда доларів.
«Але зараз ніхто чітко не може сказати суму оскільки її важко вирахувати й наслідки тривають досі», - сказав Хоменко.
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