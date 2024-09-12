Зеленський: За час повномасштабної війни росіяни скоїли близько 137 тис. воєнних злочинів

За час повномасштабної війни російські окупанти скоїли близько 137 тис. воєнних злочинів на території України. Така ж кількість вироків має бути проти воєнних злочинців росії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час міжнародної конференції Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти.
«Є щонайменше 137 тис. причин, щоб ми продовжували цю роботу та довели її до кінця. Саме стільки воєнних злочинів скоєно росією на цей момент. Це те, що відомо. Злочини проти миру і людяності, України та українців. Це означає, що вироків має бути не менше», – вважає глава держави.
За його словами, лише справедливість об’єднує людей, бо прагнення до неї є в основі людської культури.
Водночас президент зазначив, що це об’єднує всіх, хто працює з Україною, щоб захистити життя людей і нашу країну від агресії росії.
Володимир Зеленський під час звернення до учасників конференції сказав, що слово справедливість різними мовами світу звучить по-різному, але має сприйматися всюди однаково.
Президент України переконаний, що в кожній державі, яка по-справжньому поважає життя людини та міжнародне право, просто не може не бути справедливості.
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