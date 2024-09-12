Командування Сухопутних військ: Держава надає грошове забезпечення мобілізованим під час підготовки

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли, які виплати передбачені мобілізованим громадянам, які проходять загальну базову військову підготовку, у 2024 році.

Про це повідомив речник Командування Сухопутних військ Володимир Фітьо під час телемарафону "Єдині новини".

Він зауважив, що держава надає грошове забезпечення мобілізованим під час підготовки. Розмір виплат значно нижчий, ніж у військових на фронті.

За його словами, період бойового вишколу становить від одного до трьох місяців. Тривалість залежить від рівня початкової підготовки майбутніх бійців. За весь цей час мобілізованим нараховують по 20 тис. гривень щомісяця.

Вже після завершення військового навчання мобілізовані на передовій отримуватимуть зарплату, яка сягатиме 120 тис. гривень на місяць. Розмір виплат буде залежати від місця несення служби та обсягів завдань.

У 2024 році щомісячні грошові винагороди для бійців становлять 30, 50, 70 і 100 тис. гривень залежно від завдань та умов військової служби.