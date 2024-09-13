Reuters: Зеленський вже найближчими тижнями може провести очну зустріч з лідером Китаю

Президент України Володимир Зеленський вже найближчими тижнями може провести очну зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Reuters.

За даними ЗМІ, такою інформацією із ними поділився колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий. Він заявив, що дипломатичні зв'язки між Києвом та Пекіном покращилися, і тепер зустріч Зеленського із Сі Цзіньпіном цілком можлива.

Журналісти зазначають, що зустріч двох лідерів може відбутися наступного місяця. При цьому дата і місце ймовірних переговорів поки що невідомі.

Цуй Хунцзянь, директор Департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень, у свою чергу сказав виданню, що Китай відкритий для переговорів щодо війни в Україні, оскільки не хоче, щоб його зусилля «зникли задарма».

«Ми готові зробити все, що сприятиме миру», – сказав Цуй, коли його запитали про перспективи зустрічі Сі Цзіньпіна та Зеленського.