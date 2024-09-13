МО України працює над вимогами до ткрнікетів у відповідності до сучасних стандартів НАТО

Міністерство оборони ініціює розробку техніко-функціональних вимог до турнікетів у відповідності до сучасних стандартів НАТО для домедичної допомоги на полі бою. Про це повідомила пресслужба відомства.

Департамент охорони здоров’я Міноборони «зосередився на створенні вимог до турнікетів вороткового та важільного типу, оклюзійних торакальних пов’язок, а також методологій оцінки їх відповідності міжнародним стандартам».

Зокрема, ДОЗ ініціював запити до аташе з питань оборони при посольствах України в країнах-членах НАТО щодо стандартів якості кровоспинних турнікетів.

«На основі отриманих даних відомство проаналізувало власні можливості для розробки техніко-функціональних вимог до механічних виробів для зупинки кровотечі. Крім того, Міноборони подало заявку до NATO Science & Technology Organization на отримання гранту для створення лабораторії з випробування та тестування турнікетів та засобів домедичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Міноборони нагадує про наказ № 436 від 29 червня 2024 року «Про затвердження Обсягів надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки Сил безпеки і Сил оборони за призначенням у тактичних умовах». Він передбачає, що навичка застосування турнікета є обов’язковою на всіх рівнях підготовки з домедичної допомоги.