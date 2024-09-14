Зеленський розповів, як виник намір представити мирний план провідним політикам США

Володимир Зеленський розповів, як виник намір представити план досягнення миру в Україні провідним політикам США, а також про телефонну розмову з Дональдом Трампом, що відбулася два місяці тому.

Як передає Укрінформ, про це Президент України сказав в інтерв’ю CNN.

«Я готовий поділитися (планом – ред.) з президентом Джо Байденом, – зазначив український лідер. – Тоді, звичайно, думаю, було б чесно й правильно поділитися і з двома кандидатами – з Дональдом Трампом та Камалою Гарріс».

Оскільки багато що залежить від рішень Конгресу США, то «План перемоги» слід представити і йому пояснив Президент, додавши, що «після цих кроків ми готові поділитися ним із людьми».

За словами Зеленського, він не знає, що має на увазі Трамп, коли заявляє про готовність завершити війну протягом кількох днів – ще до того, як вступить на посаду президента в разі обрання.

«Я не можу зрозуміти це на сьогодні, бо не знаю, що саме він має на увазі та що це означає, – зауважив Президент України. – Передвиборчі послання – це передвиборчі послання, іноді вони не дуже реальні».

Часом такі послання змушують нервуватися, сказав Зеленський, але під час телефонної розмови з Трампом, яка відбулася два місяці тому, кандидат у президенти США від республіканців пообіцяв, що підтримуватиме Україну.

«Він сказав, що дуже нас підтримує, і в нас відбулася хороша розмова… і що він надасть нам велику підтримку, – розповів Президент. – Він розуміє, як важко вижити під час війни, і він зробить усе, щоб посилити Україну».

«Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію», – додав глава Української держави.