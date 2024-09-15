Сибіга: Довгострокові бюджетні програми ЄС повинні враховувати майбутнє членство України

Довгострокові бюджетні програми Євросоюзу повинні враховувати майбутнє членство України в ЄС, підкреслив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Під час дискусії в рамках ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES) у Києві міністр зазначив, що Україна потребує макрофінансової допомоги та довгострокових програм підтримки. За його словами, ЄС необхідно вибудовувати свою політику вже зараз «через парадигму, що Україна вже є членом Євросоюзу».

«Відповідно до процедур ЄС із лютого 2025 року розпочинається процес підготовки 7-річного бюджету на 2028-2034 роки. Дуже важливо, щоб цей бюджет уже відображав цю філософію і логіку. Логіку розширення і членства України в ЄС. Це дуже-дуже важливо, і ми сподіваємося, що наші партнери цей проєкт підтримують», - сказав Сибіга.

За словами очільника МЗС, після Другої світової війни однією з ключових цілей заснування ЄС було «подолання війни як мислення і політики, і ця ідея залишається актуальною і сьогодні».

«Має бути чітке усвідомлення того, що тільки перемога України гарантує безпечне майбутнє для Європи. Ми повинні бути більш рішучими, діяти швидше і з більшою впевненістю в ухваленні рішень. Європа повинна також нарощувати свої оборонні можливості», - сказав він.

Також Сибіга запевнив європейських партнерів у відповідальній роботі України на шляху до уніфікації внутрішньої та зовнішньої політики з ЄС і ретельного виконання «домашнього завдання».

«У сфері зовнішньої політики Україна забезпечить повну узгодженість з ЄС і ставить собі за мету приєднуватися до 100 відсотків заяв ЄС», - заявив він.