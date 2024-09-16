Трамп: Президентські вибори у США багато чого змінять у війні між росією та Україною

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що "за допомогою сили і мудрості" врегулює війну між росією та Україною.

Про це він сказав під час конференції Ялтинської європейської стратегії YES, передає Інтерфакс-Україна.

"Я дуже добре знаю президента путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну - ред.), і ми повинні зробити це, і зробити це за допомогою сили і мудрості", - сказав він у зверненні до учасників зустрічі, записаному на прохання експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

Також Трамп додав, що президентські вибори у США багато чого змінять у війні.

"Через 53 дні у нас вибори. Вони багато чого змінять, зокрема й щодо цієї війни", - сказав політик.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що "доб'ється переговорів" путіна й Зеленського в разі обрання.