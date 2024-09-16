Зеленський: Усі чекають на рішення США щодо використання далекобійної зброї для ударів по рф

Для дозволу від європейських партнерів Україні завдавати ударів по військових базах в рф спершу потрібно отримати дозвіл від США, всі чекають на це рішення, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Усі чекають на рішення Сполучених Штатів. Усі чекають на такі рішення. Після цього вони (Європа – ІФ-У) приймають рішення, це правда. І тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази, не громадянську інфраструктуру, а саме військові бази", - сказав Зеленський в інтерв'ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN.
Президент зазначив, що російські літаки, які злітають із військових баз, використовують на місяць 4 тис. керованих авіабомб лише на сході України. "І ці бомби та ракети потрапляють до мирних жителів України, до шкіл, енергетики, університетів", - додав Зеленський.
За словами глави держави, керованими бомбами рф знищила енергійну інфраструктуру України на 80%.
"Я сказав, що у нас було кілька зустрічей з офіційними особами, і я сказав, що ми надто довго чекали (дозволи на удари по військових об'єктах в рф - ІФ-У). Тепер росія почала переміщати свої літаки зі 100, 150 кілометрів, з 300 до 500. Після цього я скажу вам, що тепер нам потрібно більше дозволів", - наголосив президент.
Зеленський додав, що Україна досі не має такого дозволу.
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