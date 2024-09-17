Зеленський: Доручив Генеральному штабу ЗСУ надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, за підсумками якої доручив Генеральному штабу ЗСУ надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки.

"Провів Ставку. Заслухав зведення щодо ситуації на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок - СЗР та ГУР - щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

За словами президента, на Ставці також обговорили поточний стан готовності інженерного захисту на об'єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

"Питання номер три - центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", - наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що на Ставці розглянули питання БпЛА та експортних обмежень для їхніх компонентів.

"Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", - наголосив глава держави.