Міноборони: Триває перевірка системи організації харчування військовослужбовців

За дорученням керівництва Міністерства оборони України триває перевірка системи організації харчування військовослужбовців на північному, східному й південному напрямках.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, до перевірок залучено представників Міноборони, ЗСУ, Державного оператора тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.

"Інспекція охоплює всі ключові етапи - від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зазначено, що Міноборони здійснює необхідні заходи для посиленого контролю якості товарів, які постачають ЗСУ, а також виявлення можливих порушень для їх оперативного врегулювання.

"Про результати всіх перевірок повідомимо окремо. Ми не зупиняємося на досягнутому й продовжуємо працювати над забезпеченням якісного та збалансованого харчування для наших захисників і захисниць", - сказав Кліменков.

У відомстві наголосили, що такі перевірки проводитимуть регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин і постачальників.