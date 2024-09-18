Нардеп: Україна має налагодити експортні можливості вітчизняних виробників зброї

Держава має налагодити експортні можливості вітчизняних компаній-виробників зброї задля їхньої прибутковості та не на шкоду власним Збройним силам.

Таку думку висловив народний депутат Олександр Маріковський під час пресконференції в Укрінформі на тему: «Складові успішної реалізації ініціативи «Два мільйони дронів – Силам оборони України».

За його словами, вже зараз абсолютна більшість українських компаній-виробників озброєнь мають намір перенести виробництво за кордон через брак державного фінансування та довгострокових контрактів.

“За даними Технологічних сил України - асоціації, яка об’єднує провідних виробників зброї, 85% підприємств, які виробляють інноваційне озброєння та постачають його Силам безпеки та оборони, розглядають або здійснюють релокацію своїх компаній за кордон. Є три складові, які не дають їм повноцінно виробляти таку кількість озброєнь, скільки вони мають потужностей. По-перше, можна експортувати і держава дає такі можливості, але (занадто - ред.) регулює це. По-друге, це недостатній обсяг державного замовлення для українських виробників через брак українського бюджету, щоб покривати всі потреби армії. По-третє, це відсутність довгострокових перехідних контрактів, які б давали розуміння виробнику, що він розвиватиме виробництво для Збройних сил через рік-два-три”, - пояснив Маріковський.

При цьому він зауважив, що релокація вітчизняних виробників зброї за кордон відбувається на тлі величезних потреб власних Збройних сил.

Вважаючи вигоди від експорту вітчизняної зброї за кордон безсумнівними, Маріковський назвав головні перешкоди та застереження для того, щоб відкрити ринок озброєнь.

“Нові закордонні ринки для нашого озброєння дозволять збільшити прибутковість українських виробників. Але хлопці з окопів, які зараз недоотримують озброєння, будуть невдоволені. Також це страх і ризик, що продане кудись озброєння потім прилетить до нас із Росії. Це не дозволяє нам відкрити ринок. Вже цьогоріч наші виробники могли б поставити на міжнародний ринок військової продукції на 12 млрд доларів більше, ніж ми заробили. Тобто в 2-2,5 рази ми могли б виробити більше”, - зазначив народний депутат.

Він вважає це політичним питанням, яке потребує вирішення спільно з західними партнерами України.

“Україна має багато двосторонніх безпекових угод із різними країнами, в рамках яких ми пропонували б міжнародним компаніям, які постачають нам зброю, дозволити експортувати нашого українського виробника надлишки, які незаконтрактовані Збройними силами, тобто тільки понад їхню потребу. Також ми пропонуємо Кабміну розробити критерії такого експорту, щоб він був повністю контрольований державою і працював на валютну виручку і на розвиток наших виробників”, - сказав Маріковський.

На його думку, вітчизняні виробники зброї повинні заробляти на експорті, щоб забезпечувати необхідним озброєнням українські Збройні сили.

“Щоб наші виробники могли забезпечувати всім необхідним озброєнням нашу державу, а заробляти могли на закордонних контрактах. Щоб завдяки цій прибутковості могли розвивати напрямок RnD (пошук і генерація нових ідей - ред.), створювати нову технологічну базу, закуповувати за кордоном на свої склади деталі, забезпечити довгострокові контракти. Ось такого компромісу треба досягти”, - вважає депутат.