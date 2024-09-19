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Умєров: Пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння

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Верховна Рада ухвалила рішення збільшити оборонні видатки на 2024 рік на 495,3 мільярда гривень. Це рішення дозволить не тільки посилити підтримку військових, але й зміцнити обороноздатність країни.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Зі збільшених коштів 274,4 мільярда гривень буде спрямовано на виплати для військових і їхніх сімей. Ще 76,2 мільярда гривень підуть на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію.

"Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння", - заявив міністр.

Умєров
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