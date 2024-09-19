Зеленський: Попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки

За понад рік роботи експортного морського коридору Україна транспортувала 70 млн тонн вантажів. З портів вийшли більш ніж 2500 суден, повідомив президент Володимир Зеленський у Facebook в середу, 18 вересня.
"Попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу. І ми нарощуємо наші спроможності", – написав президент.
За словами Зеленського, українське зерно отримали країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу та Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю.
"Завдяки гуманітарній ініціативі Зерно з України в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство", – зазначив глава держави і подякував усім, хто працює заради експортного потенціалу України.
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