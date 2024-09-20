Зеленський розповів про підготовку до перемовин із європейськими партнерами перед зимовим сезоном

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йде підготовка до перемовин із європейськими партнерами перед зимовим сезоном. Особлива увага приділятиметься енергетиці, фронту, російським активам та вступ до ЄС.
Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
"Готуємось до важливих перемовин із нашими європейськими партнерами – із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зараз, перед зимовим сезоном та й загалом цієї особливо вагомої осені, у нас багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей. Зрозуміло, енергетика – це нагальний пріоритет. Фронт – незмінний пріоритет. Це постачання та спільне виробництво зброї. Політична взаємодія – ми вже почали перемовини щодо вступу України у Євросоюз, і процес перемовин має бути таким активним, який справді зміцнює всю європейську систему. Жодних сумнівів у силі європейського проєкту бути не може. А також – тематика російських активів. Те, що має бути спрямовано на захист життя в Україні від російської ж агресії. Є чітке рішення про 50 мільярдів для України за рахунок російських активів, і потрібен механізм реалізації. Щоб уже найближчим часом було відчутно: така підтримка для України є", - сказав Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023