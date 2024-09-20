Зеленський розповів про підготовку до перемовин із європейськими партнерами перед зимовим сезоном

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йде підготовка до перемовин із європейськими партнерами перед зимовим сезоном. Особлива увага приділятиметься енергетиці, фронту, російським активам та вступ до ЄС.

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Готуємось до важливих перемовин із нашими європейськими партнерами – із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зараз, перед зимовим сезоном та й загалом цієї особливо вагомої осені, у нас багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей. Зрозуміло, енергетика – це нагальний пріоритет. Фронт – незмінний пріоритет. Це постачання та спільне виробництво зброї. Політична взаємодія – ми вже почали перемовини щодо вступу України у Євросоюз, і процес перемовин має бути таким активним, який справді зміцнює всю європейську систему. Жодних сумнівів у силі європейського проєкту бути не може. А також – тематика російських активів. Те, що має бути спрямовано на захист життя в Україні від російської ж агресії. Є чітке рішення про 50 мільярдів для України за рахунок російських активів, і потрібен механізм реалізації. Щоб уже найближчим часом було відчутно: така підтримка для України є", - сказав Зеленський.