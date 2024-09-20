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Парламент ухвалив зміни до закону Про публічні закупівлі

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Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про публічні закупівлі», якими зобов’язала державних замовників оприлюднювати в Prozorro ціни на будматеріали під час закупівель послуг з ремонту та будівництва.

Відповідна інформація оприлюднена у картці документа на сайті ВР, передає Укрінформ.

Законопроєкт № 11057 у другому читанні підтримали 267 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його прийняття викликане необхідністю забезпечити прозоре використання коштів під час публічних закупівель послуг з поточного ремонту, робіт із будівництва шляхом оприлюднення інформації про ціни на матеріальні ресурси.

Закон встановлює, що документи з інформацією про ціни на матеріальні ресурси є невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг із поточного ремонту, робіт із будівництва нових, розширення, реконструкції, капітального ремонту та реставрації існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, робіт із будівництва об’єктів з розробленням проєктної документації.

Зокрема, у документах про будівельні матеріали має обов’язково міститись інформація про найменування, характеристики, одиниці виміру, відпускну ціну, кількість, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також інформація про країну походження будматеріалів.

публічні закупівлі
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