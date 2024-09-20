Урсула фон дер Ляєн: ЄС готує план допомоги енергосистемі України

Керівництво Європейського Союзу підготувало план допомоги енергосистемі України. Він складається із трьох ключових етапів.

Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, росія знищила «половину всієї енергетичної інфраструктури України, що еквівалентно потужності трьох країн Балтії разом узятих». У зв'язку з цим ЄС має намір допомогти Києву стабілізувати енергосистему.

Так, на першому етапі ЄС допоможе із відновленням пошкоджених енергетичних об'єктів.

«Ми прагнемо відновити 2,5 ГВт потужності, що становить близько 15% потреб України. Ми продовжуватимемо координувати можливу підтримку наших держав-членів через механізм цивільного захисту», – заявила чиновниця.

Другий напрямок – підтримка української енергосистеми за рахунок імпорту електроенергії з ЄС та розвитку децентралізованої мережі. Фон дер Ляєн наголосила, що взимку ЄС зможе задовольнити понад 25% українських потреб в електриці.

Третій напрямок – це зміцнення енергосистеми України. ЄС планує підтримувати розвиток децентралізованої генерації, зокрема сонячних панелей.

«Сонячні електростанції на дахах складніше вразити та їх легше ремонтувати, ніж більшу центральну інфраструктуру. Це допоможе забезпечити стабільніший потік енергії в країні», – резюмувала вона.